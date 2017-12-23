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Дорогу из солнечных батарей построили в Китае

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Фото: Global Look Press/E]Joaquin Hernandez
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Участок автомобильной дороги, состоящий из панелей солнечных батарей, построили в китайском городе Цзинань. По идее разработчиков, трасса сможет заряжать электрокары прямо на ходу.

Как сообщается на сайте компании Electrek, участок длиной 1,6 км оснащен 660 кв. м панелей, вырабатывающих электроэнергию. На его строительство ушло 10 месяцев. Уточняется, что это уже второй участок в городе.

Авторы проекта уверяют, что инновационное дорожное полотно способно выдержать нагрузку, которую создают средние грузовики. В ближайшее время в конструкцию должны интегрировать устройства для беспроводной зарядки электромобилей прямо во время движения.

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