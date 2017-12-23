Пленум ЦК КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты

Пленум ЦК КПРФ поддержал участие директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в выборах президента России в 2018 году, сообщил член ЦК партии Александр Ющенко.

Он отметил, что на заседании председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил был избран Геннадий Зюганов, а кандидатом на должность президента РФ — Павел Грудинин, передает «РИА Новости».

В свою очередь, член президиума ЦК Леонид Калашников сообщил, что Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, который будет оказывать Грудинину содействие в политической борьбе.

Источник агентства в КПРФ уточнил, что кандидатура директора совхоза имени Ленина была предложена лидером коммунистической партии.

Геннадий Зюганов четыре раза принимал участие в выборах президента России — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. В 2004 году от партии КПРФ был выдвинут Николай Харитонов.