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«Газпром» ответил на заявление «Нафтогаза» о победе в суде

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«Газпром» прокомментировал решение арбитражного суда в Стокгольме по спору с украинским «Нафтогазом». В российской компании заявили, что суд удовлетворил большую часть их требований.

В «Газпроме» отметили, что «Нафтогаз» должен погасить задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд. Кроме того, украинскую компанию обязали выплатить проценты по просроченным платежам в размере 0,03%, передает «РИА Новости».

Между тем «Нафтогаз» расценил решение арбитражного суда как свою победу. В компании утверждают, что «выиграли процесс», поскольку требования российской стороны по «бери или плати» в размере $56 млрд были отвергнуты.

Прокомментировал решение суда и глава МИД Украины Павел Климкин. «Победа «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже — не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна», — написал дипломат в Twitter.

Добавим, что вердикт арбитражного суда в Стокгольме пока не опубликован.

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