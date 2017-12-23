Министр по борьбе со смогом появится в Польше

В Польше появится специальный министр по борьбе со смогом. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В задачи министра войдет координация действий ведомств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха. По данным местных СМИ, эту должность займет советник Моравецкого Петр Вожной, передает «Газета.ру».

Проблема смога затрагивает практически все районы Польши и обусловлена деятельностью польских предприятий, а также использованием частными лицами некачественного угля.

В частности, правительство планирует подготовить постановление, которое запретит использование некачественного угля. Документ должны были представить еще в ноябре текущего года, однако этого не произошло.