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Министр по борьбе со смогом появится в Польше

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Фото: Global Look Press
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В Польше появится специальный министр по борьбе со смогом. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В задачи министра войдет координация действий ведомств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха. По данным местных СМИ, эту должность займет советник Моравецкого Петр Вожной, передает «Газета.ру».

Проблема смога затрагивает практически все районы Польши и обусловлена деятельностью польских предприятий, а также использованием частными лицами некачественного угля.

В частности, правительство планирует подготовить постановление, которое запретит использование некачественного угля. Документ должны были представить еще в ноябре текущего года, однако этого не произошло.

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