Полицейские в Германии взорвали коробку с подарками бездомным

Правоохранители Франкфурта-на-Майне эвакуировали посетителей рождественской ярмарки из-за подозрительного предмета под елкой.

Как сообщает The Sun, прибывшие на место саперы обезвредили оставленную коробку с помощью направленного взрыва. Предполагаемой бомбой оказался подарок для бездомных, который местные жители спрятали под рождественской елкой.

Позже правоохранители прокомментировали инцидент. По их мнению, неизвестный оставил подарочную упаковку «с хорошими намерениями, но в неудачном месте».

