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В Донбассе вступило в силу новогоднее перемирие

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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В Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня перед новогодними и рождественскими праздниками. Перемирие согласовано контактной группой по урегулированию ситуации на Украине на встрече в Минске.

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду, что перемирие будет соблюдаться. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили о готовности «строго соблюдать режим прекращения огня».

Это шестая попытка за 2017 год прекратить взаимные обстрелы противостоящих сторон, уточняет «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин надеются, что перемирие  будет длительным.  Между тем украинский лидер Петр Порошенко решил усилить украинскую группировку в Донбассе. 

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