В Донбассе вступило в силу новогоднее перемирие

В Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня перед новогодними и рождественскими праздниками. Перемирие согласовано контактной группой по урегулированию ситуации на Украине на встрече в Минске.

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду, что перемирие будет соблюдаться. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили о готовности «строго соблюдать режим прекращения огня».

Это шестая попытка за 2017 год прекратить взаимные обстрелы противостоящих сторон, уточняет «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин надеются, что перемирие будет длительным. Между тем украинский лидер Петр Порошенко решил усилить украинскую группировку в Донбассе.