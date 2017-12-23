Грузовик столкнулся со школьным автобусом в Канаде

Два человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика и школьного автобуса на западе Канады.

Как сообщает CBC Canada, инцидент произошел на улице на Ренфрю-Роуд в городе Шониган-Лэйк (Британская Колумбия). Грузовик с прицепом, в котором находилась моторная лодка, занесло на скользкой трассе и он врезался в школьный автобус, перевозивший 12 учеников из местной начальной школы.

В результате инцидента ранения получили водители обоих транспортных средств. Дети не пострадали.

На месте происшествия работают специальные службы. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия.