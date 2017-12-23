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Лавров и Джонсон обменялись выпадами перед прессой

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и его британский коллега Борис Джонсон обменялись выпадами на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 

«Даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза», — заявил российский министр в беседе с журналистами.

«Не было успешного, я думаю, — это подходящая фраза», — сразу же добавил Джонсон.

Глава МИД РФ отметил, что, вероятно, Джонсон боится потерять лицо перед британскими СМИ, если он не возразит. Британец ответил, что тоже беспокоится о репутации Лаврова. 

Как писал iz.ru, на переговорах с Лавровым Джонсон говорил о желании «видеть больше прогресса в отношениях с РФ». Например, Москва и Лондон могут вместе работать по вопросам КНДР и Сирии. 

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