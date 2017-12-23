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Лавров и Джонсон обменялись шутками

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На пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Борис Джонсон обменялись шутками.

Глава Форин-офиса рассказал журналистам, что по прибытии в Москву отдал Лаврову свое пальто со всем, что было в карманах. Британец пошутил, что «был уверен, что ничего дурного не произойдет», поскольку доверяет своему российскому коллеге.

Сергей Лавров парировал словами, что «в карманах ничего не было», сообщает «РИА Новости».

Напомним, что накануне поездки Джонсона в Москву лейборист Крис Брайант написал ему открытое письмо с предупреждением об опасностях и странных вещах, которые якобы происходили с ним во время визита в Россию в 2010 году.

«В отеле мой телефон звонил ежечасно, а когда я поднимал трубку, никто не отвечал. Мне сказали, что это процедура, которая мешает британским министрам спать», — рассказал политик.

Также он призвал Джонсона избегать «соревнований по распитию водки со своими противниками» и не носить с собой технику, потому что ее тут же «начнет прослушивать ФСБ».

Как писал iz.ru, после публикации письма посольство РФ в Великобритании с иронией добавило в перечень опасностей «медведей на московских улицах».

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