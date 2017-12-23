Киркоров раскритиковал внешний вид европейских елок

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров удивился тому, как европейцы относятся «к главной героине новогоднего шоу».

Народный артист России опубликовал на своей странице в Instagram несколько изображений «необычных» елок из различных стран Европы, таких как Италия, Великобритания, Албания, а также из Украины.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 22, 2017 at 11:18 PST

«Вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе», — заявил Киркоров, представив подборку безвкусно украшенных елок.

В России, наоборот, отнеслись к главному символу зимних праздников с небывалым трепетом. Так, в столице елки украшали известные отечественные дизайнеры, в числе которых Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Ульяна Сергеенко и др.

Самую красивую елку по традиции доставили в Кремль. Автопоезд с елкой заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. За рулем, как и каждый год, был Дед Мороз.