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Киркоров раскритиковал внешний вид европейских елок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский эстрадный певец Филипп Киркоров удивился тому, как европейцы относятся «к главной героине новогоднего шоу».

Народный артист России опубликовал на своей странице в Instagram несколько изображений «необычных» елок из различных стран Европы, таких как Италия, Великобритания, Албания, а также из Украины. 

«Вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе», — заявил Киркоров, представив подборку безвкусно украшенных елок.

В России, наоборот, отнеслись к главному символу зимних праздников с небывалым трепетом. Так, в столице елки украшали известные отечественные дизайнеры, в числе которых Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Ульяна Сергеенко и др.

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Самую красивую елку по традиции доставили в Кремль. Автопоезд с елкой заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. За рулем, как и каждый год, был Дед Мороз.

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