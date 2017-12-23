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Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов

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Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael G
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Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при столкновении двух поездов. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Плохие новости из Крицендорфа. Я желаю раненым скорейшего выздоровления и благодарю экстренные службы за оперативно оказанную помощь», — отметил Курц.

Как писал портал iz.ru, в пятницу, 22 декабря, произошло столкновение двух поездов, в результате которого опрокинулись два вагона. По последним данным, ранения получили не менее 20 человек. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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