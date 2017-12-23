Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при столкновении двух поездов. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Плохие новости из Крицендорфа. Я желаю раненым скорейшего выздоровления и благодарю экстренные службы за оперативно оказанную помощь», — отметил Курц.

Schlimme Nachrichten aus Kritzendorf. Ich wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung & danke den Einsatzkräften für die schnelle Hilfe. https://t.co/lrfUnnIvtK — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) December 22, 2017

Как писал портал iz.ru, в пятницу, 22 декабря, произошло столкновение двух поездов, в результате которого опрокинулись два вагона. По последним данным, ранения получили не менее 20 человек. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.