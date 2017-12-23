Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов
Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов.
Канцлер Австрии Себастьян Курц пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при столкновении двух поездов. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
«Плохие новости из Крицендорфа. Я желаю раненым скорейшего выздоровления и благодарю экстренные службы за оперативно оказанную помощь», — отметил Курц.
Как писал портал iz.ru, в пятницу, 22 декабря, произошло столкновение двух поездов, в результате которого опрокинулись два вагона. По последним данным, ранения получили не менее 20 человек. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.