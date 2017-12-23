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«Севилья» уволила главного тренера Эдуардо Бериццо

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Фото: Global Look Press/Yusuke Nakanishi
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«Севилья» приняла решение об отставке главного тренера Эдуардо Бериццо. Причина увольнения аргентинского специалиста — неудовлетворительные результаты команды.

«Севилья» выразила благодарность Бериццо за его профессионализм и преданность клубу, а также за хорошее обращение со всеми членами команды.

Вместе с тем в сообщении пресс-службы испанского клуба отмечается, что в настоящий момент ведутся переговоры с новым тренером. Он должен присоединиться к команде после рождественских праздников.

«Севилья» после 16 туров занимает пятое место в чемпионате Испании. В активе клуба 29 очков, что на два балла меньше, чем у идущего на четвертой строчке мадридского «Реала».

Испанский клуб также сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. «Севилья» выступала в группе вместе с «Ливерпулем», «Марибором» и московским «Спартаком» и заняла второе место.

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