ФБР предотвратило более 700 терактов в США в 2017 году

Минюст США сообщил, что в 2017 году сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) удалось предотвратить 723 теракта, планировавшихся на территории страны.

«Среди приоритетных задач, которые поставлены перед ФБР, самая важная — защита США от террористических нападений», — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте подчеркнули, что на работу по данному направлению было потрачено $5,4 млрд. В сообщении добавили, что в 2016 году на территории страны предотвратили 460 терактов.

Как писал портал iz.ru, ранее сотрудники ФБР задержали жителя города Модесто Эверитта Аарона Джеймсона, готовившего теракт в Сан-Франциско на Рождество. Мужчина планировал совершить атаку на пирсе, пользующемся популярностью среди туристов и местных жителей.