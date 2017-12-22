Пожар в типографии на юго-востоке Москвы потушен

Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в типографии на юго-востоке Москвы. Его площадь составила 100 кв. м.

Информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 21:40 мск. Пожар произошел в типографии, располагающейся по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46, передает ТАСС.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на первом этаже трехэтажного здания загорелась одна из секций. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Стоит отметить, что в момент пожара в здании не было людей.