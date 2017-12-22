В США задержали мужчину за подготовку теракта в Сан-Франциско

Спецслужбы США задержали мужчину, который, по предварительным данным, собирался осуществить террористический акт в Сан-Франциско на Рождество.

Под подозрения сотрудников ФБР попал житель города Модесто Эверитт Аарон Джеймсон (штат Калифорния). По данным СМИ, мужчина планировал устроить теракт на пирсе, располагающемся на севере города. Это место пользуется популярностью у местных жителей и туристов, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, ранее за подготовку теракта был приговорен к 28 годам тюрьмы житель американского штата Массачусетс Дэвид Райт.

Мужчина вместе с сообщниками готовил покушение на консервативную активистку Памелу Геллер, которая организовала выставку, где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Кроме того, преступники планировали нападение на массачусетских полицейских.