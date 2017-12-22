Киркоров пристыдил Запад за безвкусно наряженные рождественские елки

Популярный российский певец и продюсер Филипп Киркоров выложил в социальных сетях подборку безвкусно наряженных елок в различных городах Европы. По мнению народного артиста России, «стыдно так относиться к главной героине новогоднего шоу».

На своей страничке в Instagram певец опубликовал несколько изображений «необычных» рождественских елок из различных стран Европы, таких как Италия, Великобритания, Албания, а также из Украины.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 22, 2017 at 11:18 PST

«Меня часто попрекают в том, что я слишком ярко одеваюсь. Ну, во-первых, нет, а во-вторых, вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе», — отметил Киркоров.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Молдавия потребовала от Украины вернуть деньги за «лысую» ель.