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Киркоров пристыдил Запад за безвкусно наряженные рождественские елки

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Фото: Global Look Press/Patrizia Cortellessa
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Популярный российский певец и продюсер Филипп Киркоров выложил в социальных сетях подборку безвкусно наряженных елок в различных городах Европы. По мнению народного артиста России, «стыдно так относиться к главной героине новогоднего шоу». 

На своей страничке в Instagram певец опубликовал несколько изображений «необычных» рождественских елок из различных стран Европы, таких как Италия, Великобритания, Албания, а также из Украины. 

«Меня часто попрекают в том, что я слишком ярко одеваюсь. Ну, во-первых, нет, а во-вторых, вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе», — отметил Киркоров. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, Молдавия потребовала от Украины вернуть деньги за «лысую» ель

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