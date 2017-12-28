У меня всегда было двойственное отношение к новогодним праздникам. С одной стороны, это время наполнено особым смыслом: люди готовы к обновлению, открыты для жизни, они подводят итоги минувшего года, составляют списки важных дел на следующий, обещают себе в новом году бросить курить или начать учить английский. В некотором смысле Новый год — это время осмысления и систематизации своей жизни. Для православных более значимым праздником является Рождество — и этот день тоже связан с переосмыслением и перерождением, ведь с рождением Христа Новый Завет пришел на смену Ветхому и начался отсчет нового времени.

С другой стороны, для многих людей — их больше, чем нам кажется, — нет более тоскливого и грустного времени, чем новогодние праздники. В дни, когда все вокруг ждут праздника, обсуждают планы на новогодние каникулы и покупают подарки, особенно тяжело чувствовать себя ненужным и одиноким, знать, что никто не придет со свертком в переливающейся оберточной бумаге и не пришлет яркую открытку с теплыми словами. Одиночество касается людей любого пола, возраста, социального статуса. Бывает, что вполне благополучный с виду человек, который когда-то приехал в другой город и построил карьеру, на самом деле до крайности одинок. А еще есть сотни и тысячи бабушек и дедушек, которые проводят старость в пустой квартире, ставшей слишком просторной для них одних. Есть бездомные, которые в силу самых разных обстоятельств и далеко не всегда по собственной вине оказались на самом дне жизни, — но именно поэтому для них очень важно, чтобы кто-то помнил, что они — люди и так же, как все, хотят быть счастливыми.

Для этих людей Новый год — не время обновления. Им кажется, что жизнь никогда не изменится, и это еще больше подчеркивает их разобщенность с окружающим миром, который ликует и готовится к старту новой жизни. И если изменить жизнь этих людей чаще всего не в нашей власти, то хотя бы подарить им радость на праздники, согреть своим вниманием — вполне по силам каждому.

Есть в жизни очевидные вещи. Помочь упавшему подняться, оказать первую помощь раненному, пожертвовать на срочную операцию для больного ребенка — практически любой человек скажет, что это не геройство, а долг каждого. То, о чем говорю я, не так очевидно: речь ведь не о спасении, не о «скорой помощи». Речь о том, что каждому бывает нужно почувствовать человеческое тепло. Немощному старику, одинокому инвалиду — им всем нужен глоток любви в их привычных буднях. Красивая рождественская открытка, подписанная чьей-то рукой, небольшой подарочный сверток — щелчок! — и запускает механизм радости, который работает в обе стороны, делая счастливым и помогающего, и того, кому помогают.

Благотворительные организации поздравляют подопечных с Новым годом и Рождеством, устраивают концерты, привозят подарки и сладости — чтобы у человека во время праздников, когда вся страна шумно радуется, не было ощущения, что он брошен и никому не нужен.Со стороны может показаться, что такие поздравления — это мелочь, что-то вроде сладкого подарка для детей сотрудников компании: приятно, но вполне можно было бы обойтись и без этого. Но я на своем опыте могу сказать, что когда добровольцы службы «Милосердие» заходят с рождественскими поздравлениями в больничную палату, им радуются, как родным.

И ведь действительно, у нас есть подопечные, которым мы заменяем родную семью. Например, у одной бабушки, которой помогают наши добровольцы, в соседней комнате живет сын, который не общается с матерью. Чтобы повесить шторы, ей нужно звать добровольца, да и подарка на Рождество никто, кроме добровольцев, не подарит. И в этом случае теплый плед или даже просто красивая открытка дарит тепло, которое будет согревать еще долгие дни.

У нас, к примеру, тысячи подопечных. Каждому из них хочется подарить подарок, который даст почувствовать себя не забытым. Именно поэтому мы каждый год в декабре начинаем акцию «Дари радость на Рождество» и собираем тысячи подарков для пациентов больниц, которые вынуждены проводить праздники в стационаре, инвалидов, бездомных, стариков, многодетных семей и матерей-одиночек, многие из которых не могут купить ребенку к празднику новую игрушку.

Среди подарков есть совсем простые — например, шоколадка, которую доброволец подарит уставшей медсестре в больнице, а есть более дорогостоящие, необходимые вещи: тренажеры для реабилитации детей с ДЦП или лечебное питание для ребенка с отсутствием пищевода, которое стоит больше 2 тыс. рублей за одну банку — неподъемная сумма для бюджета матери-одиночки. Списки подарков составляют те сотрудники и добровольцы, которые навещают подопечных регулярно, знают их нужды и, конечно, мечты. Например, в Елизаветинском детском доме знают, что четырехлетняя Соня очень музыкальна и была бы счастлива иметь собственное пианино, а патронажные няни, которые бесплатно помогают многодетным семьям, в курсе того, что у мамы шести детей Ирины сломалась микроволновка и без нее справляться с бытом стало гораздо сложнее.

Мы знаем, что есть люди, для которых подарки от благотворительных организаций станут единственными подарками, которые они получат в праздники. Никто больше не придет, например, поздравить одиноких стариков или бездомных. Кому-то из подопечных достаточно теплого слова, другим не помешает более материальный подарок — например, бездомным, чтобы пережить зиму, очень нужны теплая одежда и обувь. Но для каждого важно знать, что его помнят и любят, что он не останется забытым в дни Нового года и Рождества.

Автор — руководитель благотворительных программ православной службы помощи «Милосердие»

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