Налоговая победа Трампа

В США состоялось, пожалуй, самое важное событие за всё время правления 45-го президента страны. Сенат, а за ним и палата представителей одобрили законопроект по снижению налогов, предложенный Дональдом Трампом. «Налоговый успех» главы Белого дома снизит давление на него по так называемому расследованию о связях с РФ и даст — пусть и туманный — но шанс на переизбрание.

На протяжении последнего года билль встречал ожесточенное сопротивление со стороны Демократической партии и СМИ. Либералы критиковали документ, называя его «налоговой гаванью для богатых», республиканцы апеллировали к его потенциально благотворному влиянию на средний класс. В любом случае победа, которую Дональду Трампу удалось-таки одержать к Рождеству, может сгладить его последние неудачи и повлиять на рекордно низкий рейтинг. Эксперты уверены, что сейчас накал страстей вокруг «российского следа» пойдет на спад.

Подарок к Рождеству

Во вторник, 19 декабря, сенат, а на следующий день и палата представителей одобрили законопроект о всеобъемлющей налоговой реформе, которую не удавалось принять ни одной президентской администрации за последние 30 лет. Главное в реформе — снижение налогового бремени для американского бизнеса. Сейчас корпорации платят налог в размере 35% от полученного дохода, после принятия билля он снизится до 20%. По словам представителей Белого дома, реформа в итоге разгонит американскую экономику с нынешних 2–3% в год до 4–6%.

«Эйфория республиканцев», «головокружительная победа», «самое важное событие в истории», «рай для американцев» и даже «божественное чудо» — такие эпитеты звучали из уст представителей Республиканской партии в адрес налоговой реформы, которую удалось провести через обе палаты американского конгресса. А вице-президент Майк Пенс растроганно заявил: «Спасибо, господин президент, что законопроект о снижении налогов был принят до Рождества Христова. Это крупнейший подарок американцам перед Рождеством».

Свою победу американский лидер отпраздновал в окружении нескольких сотен однопартийцев на лужайке Белого дома. Одни из главных виновников торжества — лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райн и глава комиссии по финансам, мормон и друг американского посла в РФ Оррин Хатч — отметили роль президента в принятии законопроекта.

«Это было забавно. Кстати, это всегда забавно, когда ты выигрываешь», — смеясь заявил Дональд Трамп и, повернувшись к одному из конгрессменов, спросил: «Это же было весело? Тебе же было весело?»

— Этот законопроект — важнейший пункт президентства Трампа. Даже отмена Obamacare имеет меньший эффект и является скорее политическим обещанием. А билль о налогах — принципиальная новация. Это крупнейшая и самая масштабная реформа за последние десятилетия. Очевидно, что она сыграет положительную роль и снизит давление, которое оказывается на американского президента. Не исключено, что общественность хотя бы на время забудет о расследовании Мюллера по «российскому следу». Позиция Трампа в истеблишменте значительно укрепилась. Он одержал крупную победу и приглушил голоса критиков, — сказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Робин Гуд наоборот

Правда, в США далеко не все положительно восприняли «чудо Трампа». Так сложилось, что проблема налогов в американской политической системе — своего рода механизм покупки голосов. Кроме демократов, на республиканцев с жесткой критикой обрушились ведущие американские СМИ. «Трамп после этой реформы сможет стать настоящим миллиардером», «Законопроект для 1% богачей», «Богатая белая Америка ликует» — с такими заголовками вышли американские либеральные издания.

Голосование по законопроекту показало четкое разделение по партийной линии: все без исключения демократы проголосовали против билля, а их лидер Чак Шумер назвал документ позором.

Налоговая реформа снижает выплаты в федеральный бюджет со стороны крупнейших корпораций США. Помимо этого, от нововведений выигрывают богатейшие слои американского населения. Что касается среднего класса и самых бедных граждан США, то они, несмотря на уверения республиканцев, практически не почувствуют улучшений. При этом на первом этапе реформа может привести «к некоторым трудностям», например, к увеличению бюджетного дефицита.

Крупные корпорации с позитивом отнеслись к реформе, всячески поощряя и лоббируя закон. К слову, глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, будучи в прошлом главой крупнейшей нефтяной корпорации Exxon Mobil, десятилетиями проталкивал налоговую реформу.

Сторонники же демократов заостряют внимание на том, что «чудо Трампа» защищает интересы именно обеспеченных американцев, то есть электората Республиканской партии. По словам профессора Джорджтаунского университета (Вашингтон), сотрудника The Atlantic Council Андерса Ослунда, ничего более абсурдного, чем налоговая реформа, в нынешних условиях нельзя было придумать.

— Миллиардеры, старая промышленная индустрия, владельцы бизнеса, связанного с недвижимостью (то есть Дональд Трамп), выиграют от реформы. Малоимущие слои проиграют. Короче говоря, это реформа для богатых. Но политически надо признать, что это успех, — сказал «Известиям» американский эксперт.

К слову, документ составлен таким образом, что наибольший эффект реформы проявится к концу 2019 года, когда Дональд Трамп пойдет на переизбрание.

— Давление на президента США по «российскому досье» снижается. Очень многие хотят найти компромат на Трампа, но пока ничего конкретного предъявлено не было. Реформа окажет огромное влияние на внутриполитическую жизнь США. Это значимая победа республиканцев. Демократы бьются в истерике, расследование Мюллера и конгресса ничего не нашло, а «слонам» удалось продвинуть крупнейшую реформу за последние 30 лет. В итоге Трамп выглядит в Белом доме более уверенно, — сказал «Известиям» президент The Center on Global Interests (Вашингтон) Николай Злобин.

Хозяин Овального кабинета показал корпорациям и финансовым элитам страны, что он «свой парень», который может встать на защиту интересов истеблишмента. Теперь сливки общества видят в персоне Дональда Трампа гарант «налоговой гавани» и связывают с ним надежды на будущее. Ведь если на выборах в 2020 году республиканцы проиграют, демократы наверняка сразу пойдут на торпедирование закона. Теперь у главы Белого дома, несмотря на самый низкий рейтинг в истории первых лиц США, появился туманный шанс быть избранным на второй срок. Что же касается бесчисленных расследований по «российскому досье», то они постепенно уходят на второй план.