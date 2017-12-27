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Приднестровье попросит открыть воздушное пространство

ПМР готова принимать гражданские самолеты и надеется на политическую волю Кишинева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Приднестровье поставит на переговорах с Молдавией в будущем году вопрос об использовании гражданской авиацией аэродрома в Тирасполе. Об этом «Известиям» рассказал министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев. В правящей Демократической партии Молдавии «Известиям» пояснили, что диалог об открытии воздушного пространства ПМР вполне возможен, однако требует детального подхода.

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Хотя в последнее время эта проблема не была основной на переговорах, она абсолютно ложится в канву соглашения между Кишиневом и Тирасполем фокусироваться в первую очередь на социально-экономических аспектах отношений. Руководство ПМР уверено: использование тираспольского аэродрома позволит республике решить ряд экономических проблем, стабилизировать торговлю и в целом сделать регион более открытым для внешнего мира. Но для этого необходимо разрешение в первую очередь Молдавии для пролета через ее воздушное пространство. Кроме того, будущее аэропорта зависит и от Украины — второго соседа ПМР. Но Киев в этом вопросе ориентируется в целом на позицию Кишинева.

— Тема нашего аэродрома поднималась на разных этапах переговорного процесса. Возможность использовать аэродром в Тирасполе — очень важный вопрос. Это дополнительные ресурсы, рабочие места и новые логистические пути. Мы намерены продолжать работу и ставить этот вопрос на переговорах. Между нами и Кишиневом подписан протокол, где четко определены приоритеты — решение проблем гуманитарно-экономического характера. Аэродром — это тоже часть социально-экономической гуманитарной повестки. Его открытие — в интересах населения Приднестровья, — сказал «Известиям» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Если Тирасполю и Кишиневу удастся договориться, то последнее слово будет за международной организацией гражданской авиации — ИКАО. По словам дипломата, многочисленные экспертные проверки подтверждают, что с технической точки зрения аэродром готов принимать самолеты. Иными словами, весь вопрос упирается в политику.

— Главное препятствие для использования нашей воздушной гавани — не техническое состояние взлетно-посадочной полосы, а политическое нежелание Кишинева открыть воздушное пространство над Молдавией, — добавил Виталий Игнатьев.

Идея перестроить военный аэродром в Тирасполе в пассажирский аэропорт появилась еще в 1991 году. Однако из-за конфликта 1992 года проект заморозили. В 1999–2000 годах воздушную гавань ПМР использовали для регулярных рейсов для всей Молдавии из-за реконструкции кишиневского аэропорта. На это время в Тирасполе даже разместили молдавские регистрационную и таможенно-пограничную службы. За последние пять лет вопрос об открытии тираспольского аэродрома для гражданских самолетов поднимался несколько раз. Президент ПМР Вадим Красносельский пояснил «Известиям»: открытие аэропорта в Приднестровье зависит от Молдавии и Украины.

— Этот вопрос в первую очередь не к нам, а к соседям. Аэропорт готов к использованию, полоса позволяет принимать самолеты, мы сохраняем ее в надлежащем состоянии. Но решение за соседями, — сказал приднестровский лидер.

В Демократической партии Молдавии, члены которой занимают ключевые государственные посты, «Известиям» заявили, что не исключают обсуждения вопроса о работе аэродрома в Тирасполе. В пресс-службе отметили: переговоры, включая и эту проблему, должны вестись в существующем ныне формате.

— Кишинев никогда не пытался блокировать Тирасполь, но мы исходим из признанных в мире правил игры. В любом случае вопрос об аэропорте — это переговорный процесс, который не решается одной стороной, — сказал «Известиям» пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гамурарь.

Он напомнил, что на протяжении многих лет в урегулировании не было сдвигов, а за последние месяцы удалось принять ряд важных решений, начиная от взаимного признания автомобильных номеров до дипломов в вузах. Поэтому к разрешению таких чувствительных для обеих сторон проблем надо двигаться постепенно.

— Кроме того, должны быть созданы примирительные комиссии, которые установят факты, что же произошло в 1992 году. В этом контексте будут возникать жизненные вопросы, в том числе они коснутся и аэропорта в Тирасполе, — подчеркнул Виталий Гамурарь.

В конце ноября после полуторагодового перерыва состоялась встреча в формате «5+2» (Молдавия и ПМР — стороны; Россия, Украина, ОБСЕ — посредники; ЕС и США — наблюдатели) в Вене. Тирасполь и Кишинев договорились работать по тактике «малых шагов» и решать социально-экономические вопросы. Дата следующего заседания пока не определена, но все участники переговоров надеются, что такого долгого перерыва, как в прошлый раз, удастся избежать.

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