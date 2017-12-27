Заявок на новогодние праздники для детей подано на четверть меньше

На предстоящих новогодних каникулах в России организуют на четверть меньше площадок для детских праздников. Сокращение произошло как за счет мест для утренников на свежем воздухе — на городских улицах и площадях, так и в закрытых помещениях. По мнению экспертов, уличные елки, как и детские массовые детские мероприятия в целом, стали менее популярны. Родители предпочитают вызывать Дедов Морозов на дом.

Организаторы массовых детских праздников подали заявки на проведение утренников на 31,5 тыс. площадок в январе следующего года, рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Это на четверть меньше, чем в новогодние каникулы нынешнего года, когда их было 41 тыс.

Праздники будут проходить в культурно-досуговых и развлекательных центрах, клубах и домах культуры, на спортплощадках, в городских парках и в других местах на свежем воздухе. Площадок под открытым небом — в первую очередь на городских улицах и площадях — стало на несколько тысяч меньше. Также на 2 тыс. снизилось количество мест для елок в культурно-досуговых и развлекательных центрах — в этом году их будет 11 тыс., в прошлом было 13 тыс.

В Роспотребнадзоре предположили, что в оставшиеся до Нового года дни еще может поступить некоторое количество заявок на проведение детских мероприятий, но оно будет незначительным. Роспотребнадзор проводит проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на площадках, сами адреса утверждают регионы.

По мнению директора по развитию Национальной родительской ассоциации Марианны Шевченко, семьи стали избирательнее и в случае с платными мероприятиями подходят к тратам более прагматично.

— Раньше все бежали на такие праздники без разбора, а теперь мероприятия среднего и низкого качества выпали, так как они просто не окупятся. Родители расставляют приоритеты, и массовые новогодние мероприятия не входят в число главных, — считает эксперт.

Она отметила, что родители предпочитают звать Деда Мороза на дом.

Организатор детских праздников Алла Мусатова отметила, что в этом году наблюдается увеличение спроса на заказ детских праздников на дом.

— На массовых мероприятиях Дед Мороз не может уделить много внимания каждому ребенку. В частном формате всё время посвящено одному или нескольким детям. Малыши чувствуют себя счастливыми, продолжают верить в чудеса, — пояснила она.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что причина сокращения новогодних праздников может быть связана с нехваткой средств на билеты у населения.

— Год мы закончим, конечно, со знаком плюс в экономике. Но, что касается денег в кошельках у людей, то не всё так благополучно, денег не хватает, хотя зарплаты растут. По социологическому исследованию (проведенному компанией HeadHunter в декабре. — «Известия»), каждому третьему россиянину не хватит всей заработной платы для того, чтобы приобрести новогодние подарки для близких, друзей и родственников, — рассказал специалист. — Поэтому денег, чтобы купить билет на праздник, тоже может не хватить.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин отметил, что спрос на массовый формат мероприятий остается высоким, что касается утренников на свежем воздухе, число желающих их посетить во многом зависит от погоды.