Статус демократически проведенных выборов ставит перед властью более чем конкретные задачи. И, конечно, высокая явка избирателей является одним из главных критериев оценки выборов. В России выборы 2018 года будут знаменательны хотя бы тем, что в этот день к избирательным урнам смогут прийти все граждане Российской Федерации вне зависимости от места проживания и, главное, места фактического нахождения. Такая возможность не быть привязанным к своему адресу прописки, как крепостному, появилась лишь сейчас благодаря инициативе ЦИК РФ по отмене открепительных удостоверений. Граждане России также могут голосовать не только на территории страны, но и за ее пределами. При этом право голосовать есть у всех россиян, даже несмотря на наличие второго гражданства и постоянное проживание за рубежом.

При этом нужно отметить еще один нюанс. ЦИК проводит целый ряд мероприятий, направленных на информационное обеспечение выборов и повышение явки. Но большей частью эта работа направлена лишь на «основного» избирателя, то есть на тех граждан, которые проживают на территории страны. А несколько миллионов россиян, так или иначе находящихся за пределами РФ, как правило, выпадают из фокуса основного внимания.

Сегодня за рубежом, по данным консульского учета МИД РФ, проживают более 1,86 млн российских избирателей. Хотя фактически как минимум вдвое больше, ведь постановка на консульский учет сегодня уже не более чем формальность, и в основном для заинтересованных лиц.

Как правило, по наблюдениям экспертов, явка «зарубежных» российских избирателей на выборы в верховные органы власти РФ в зависимости от страны их проживания и ситуации в ней колеблется от 5 до 80%. При этом за президента голосуют гораздо активнее, чем в ходе парламентской кампании.

Приведу конкретный пример. На президентских выборах в 2012 году Владимир Путин выиграл на 339 зарубежных избирательных участках. В общей сложности он однозначно победил в 135 странах мира, проиграл лишь в 10 (Великобритании, США, Японии, Чехии, Черногории, Швейцарии, Франции, Таиланде и др.). Кстати, такая динамика говорит о ситуации в русскоязычных общинах этих стран и скорее о нехватке внимания к ним со стороны соответствующих профильных российских структур.

При этом низкая явка, которая нередко наблюдается в странах с многотысячной русской диаспорой, говорит зачастую не о пассивности наших избирателей, а скорее о наличии искусственных препон, связанных с самой процедурой голосования за пределами России. Так, за границей законодательно ограничено число участковых избирательных комиссий. Дело в том, что они не могут формироваться из числа россиян, имеющих второе гражданство, а потому создаются из числа работников дипмиссий, а так как их число ограничено, то ограничено и число комиссий. Вот и выходит, что полмиллиона россиян, проживающих, к примеру, в Германии, должны суметь проголосовать лишь на 10 участках, на 12 участках могут проголосовать 154 тыс. избирателей, находящихся в Израиле. Эта проблема существует во всех странах с многотысячной диаспорой.

Еще одна весьма существенная причина — «зарубежные» избиратели, да и все россияне, как постоянно, так и временно находящиеся за пределами РФ, де-факто не могут на законных основаниях организовать полноценную и масштабную рекламно-агитационную кампанию по выборам президента. К примеру, дипмиссиям запрещено на местах выпускать и распространять агитматериалы. Ведь федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы» (ст. 54, п. 1) утверждает, что все агитационные материалы должны изготавливаться на территории РФ. Чисто теоретически штаб кандидата в президенты может напечатать свою рекламную продукцию для «заграничных» избирателей на территории России, а потом разослать ее в 147 стран мира. Но закон запрещает для этого использовать ресурсы дипмиссии, а значит, листовки надо отправлять по почте, на адреса активистов, поддерживающих кандидата. Что практически невыполнимо.

В итоге «зарубежные» избиратели не получают на местном уровне необходимого объема информации о кандидатах и о ходе избирательной кампании в целом. Не говоря уже о том, что местные СМИ нередко слегка «приукрашивают», а попросту говоря, искажают реальную картину. А ведь в странах с многотысячной русской диаспорой работают десятки печатных и электронных СМИ на русском языке, у которых основными читателями как раз и являются наши избиратели, проживающие за границей. Резюмируя вышесказанное, стоит отметить: настала пора предпринять целый комплекс необходимых шагов, чтобы у большинства «зарубежных» избирателей было реальное право проголосовать.

Автор — политолог

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