Ученые воссоздали самый страшный звук всех времен

Американские ученые воссоздали звук, который издавал тираннозавр и назвали его самым страшным из когда-либо услышанных.

Об этом сообщает The Telegraph.

Рев дикого хищника воспроизвели натуралист Крис Пэкэм и профессор палеонтологии позвоночных Техасского университета в Остине Джулия Кларк.

«Самые жуткие звуки в современной природе издают хищники — вой волка, рев тигра — но сейчас эксперты сомневаются, что тираннозавр «звучал» хоть сколько-нибудь похоже на них», — цитирует слова Пэкэма «РИА Новости».

По словам ученых, ближайшими родственниками динозавров являются птицы, а также аллигаторы и крокодилы. Поэтому при воссоздании «голоса» тираннозавра они взяли за основу звуки, издаваемые большой выпью и китайским аллигатором. В итоге получился зловещий низкий гул — подобных звуков на Земле не раздавалось около 66 млн лет.

Отвращение, которое испытывают люди к подобным звукам учены объяснили врожденной памятью.

«Это самый страшный звук, который вы когда-либо услышите», — заявила Кларк.

В 2010 году более трех тысяч следов динозавров, живших около 100 миллионов лет назад, обнаружили палеонтологи в китайской провинции Шаньдун – ученые полагают, что животные бежали от внезапной опасности