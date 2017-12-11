Власти Южно-Сахалинска готовы к сложным погодным условиям

Непогода сохранится на Сахалине в течение нескольких суток. Ухудшение прогнозируют в ночь на 13 декабря. Кроме того, днем 13 декабря ожидается потепление, что может спровоцировать гололедицу и образование сосулек и наледи на крышах домов. Все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

На расчистке улиц областного центра задействовано 100 единиц техники. Коммунальные службы уделяют особое внимание трассе, соединяющей город и село Синегорск. Обеспечен проезд до всех отдаленных населенных пунктов. По ночам более 200 единиц техники будут расчищать магистральные улицы, остановочные пункты, тротуары.

Портал iz.ru писал, что 11 декабря колесо обозрения в Брюсселе едва не упало во время снежной бури. Посетителей на колесе в этот момент не было. Как сообщила пресс-служба бельгийских пожарных, спасатели «экстренно стабилизировали» аттракцион на площади у собора Сен-Катрин, где находится один из крупнейших новогодних базаров. Городские власти утверждают, что это было сделано из соображений предосторожности. Работа колеса была остановлена сразу же после штормового предупреждения. В городе также были закрыты все парки во избежание возможного падения деревьев.