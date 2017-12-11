В КНДР заявили о политической и военной победе над США

В понедельник, 11 декабря, в ООН прошло два заседания по ситуации в области прав человека в КНДР. В рамках мероприятий северокорейская делегация заявила о «политической и военной победе над Соединенными Штатами».

Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Зейд Раад аль Хуссейн во время своего выступления сообщил, что военная напряженность усугубила и без того крайне серьезные нарушения прав человека в отношении 25 млн человек в КНДР.

Он рассказал об «ужасающих условиях в большой сети тюрем и трудовых лагерей», в которых содержатся подозреваемые в попытках покинуть страну. По словам Хуссейна, в КНДР находится пять лагерей для политзаключенных.

«Народ КНДР также сталкивается с серьезными нарушениями их социальных, экономических и культурных прав. Они продолжают страдать от хронического недоедания, в том числе вызванного перераспределением средств на военные цели», — сказал аль Хуссейн.

Он также призвал членов Совбеза ООН провести оценку воздействия санкций на права человека в КНДР и принять меры, которые минимизировали бы негативные последствия санкций.

В постпредстве КНДР раскритиковали данные заседания. По их словам, если США и другие страны пытаются их запугать, то у них ничего не получится.

«Мы самым серьезным образом осуждаем это заседание, ставшее актом отчаяния враждебных сил, проигравших в политическом и военном противостоянии с КНДР, которая открыто поднялась до уровня ядерной державы», — цитирует письмо «РИА Новости».

На этот раз инициаторами заседаний стали власти США, ранее подобные предложения поступали от России и Китая.

Ранее 11 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуацию вокруг КНДР можно урегулировать исключительно политическими средствами в русле российско-китайской дорожной карты.