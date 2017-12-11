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В Москве 20 декабря откроются более 200 елочных базаров

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20 декабря в Москве заработают 206 елочных базаров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

«20 декабря в Москве откроются елочные базары: 206 точек во всех районах города. В продаже будут не только ели, но и сосны, пихты, лапник и саженцы», –– сообщил градоначальник.

Также он отметил, что в местах массовых гуляний уже начали устанавливать елки с праздничной подсветкой. Всего столицу украсят более 3,9 тыс. новогодних объектов.

11 декабря портал iz.ru сообщал о создании в Москве пунктов по утилизации новогодних елей. Москвичи смогут бесплатно сдать на переработку елки, украшавшие новогодние праздники. Работать пункты утилизации будут с 9 января по 1 марта 2018 года.

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