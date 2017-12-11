Климкин восторженно прокомментировал полгода безвиза Украины и Евросоюза

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter восторженно отметил полгода с момента объявления безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Шестимесячный «юбилей» пришелся на понедельник, 11 декабря, о чем и сообщил глава ведомства в своем микроблоге.

«Сегодня полгода как безвиз, а кажется, что так было всегда», — цитирует его RT.

Госпогранслужба Украины отчиталась о том, что безвизом воспользовались 355 тыс. граждан Украины.

11 июня МИД Украины сообщил о том, что практически сразу же после введения безвизового режима со странами Европейского союза открывшейся возможностью не преминули воспользоваться украинские граждане — несмотря на темное время суток. Украинцам открыты для посещения 30 европейских стран, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн. Находиться на их территории разрешено по 90 дней из каждого полугодия. К соглашению об отмене визового режима не присоединились Великобритания и Ирландия.