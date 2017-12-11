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Климкин восторженно прокомментировал полгода безвиза Украины и Евросоюза

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter восторженно отметил полгода с момента объявления безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Шестимесячный «юбилей» пришелся на понедельник, 11 декабря, о чем и сообщил глава ведомства в своем микроблоге.

«Сегодня полгода как безвиз, а кажется, что так было всегда», — цитирует его RT.

Госпогранслужба Украины отчиталась о том, что безвизом воспользовались 355 тыс. граждан Украины.

11 июня МИД Украины сообщил о том, что практически сразу же после введения безвизового режима со странами Европейского союза открывшейся возможностью не преминули воспользоваться украинские граждане — несмотря на темное время суток. Украинцам открыты для посещения 30 европейских стран, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн. Находиться на их территории разрешено по 90 дней из каждого полугодия. К соглашению об отмене визового режима не присоединились Великобритания и Ирландия.

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