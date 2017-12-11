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Пляжи Севастополя сдадут в аренду на 10 лет

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Пляжи Севастополя сдадут в аренду на 10 лет, после того как они будут благоустроены и приведены к единому стилю. По предварительным прогнозам, произойти это должно уже в 2018 году, сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

Документы для претендующих на аренду городских пляжей для проведения торгов среди операторов уже начали готовиться комиссией при правительстве Севастополя. Михаил Тарасов сообщил, что департамент разрабатывает специальный брендбук, которого должны будут придерживаться операторы, выигравшие торги. В нем будут оговорены условия информационные, цветовые, указательные, сообщает ForPost.

Также директор департамента отметил, что сдаваться будут не все пляжи города. Из 36 площадок, которые действуют, 13 останутся под ведомством департамента городского хозяйства, а остальные 23 будут переданы в ведение муниципальных образований для взаимодействия с операторами.

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