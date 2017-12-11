Волонтеры СПбГУ создали карту «героических» улиц Петербурга

Интерактивную карту города, на которой отмечены все объекты, названные в честь героев страны, создали участники движения «Волонтеры победы СПбГУ» в Петербурге.

Уникальные проект студенты Санкт-Петербургского Государственного университета посвятили Дню Героев Отечества, который отмечался в стране 9 декабря. На интерактивной карте можно найти все проспекты, улицы, а также скверы, названные в честь героев страны. Цвет отметок подскажет линию метро, которая расположена рядом, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

На каждую отметку можно кликнуть, чтобы прочитать небольшую историческую справку и узнать о личности героя, в честь которого назван объект. Участники движения планируют со временем доработать карту. Жители Петербурга могут сообщать им о ненанесенных улицах, названных в честь героев, и они тоже появятся в проекте.