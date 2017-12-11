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Курские пожарные получили уникальный мобильный спасательный комплекс

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Уникальный мобильный спасательный комплекс получили пожарные в Курске. Он необходим при реагировании на ДТП, а также для организации поисковых операций, когда нужна малогабаритная техника с высокой проходимостью.

Как отмечают в региональном МЧС, в настоящее время в России три таких комплекса. Состоит такой комплекс из автомобиля на базе «КамАЗа» с прицепом, укомплектованным всем необходимым спасательным оборудованием и техникой для работы в автономных условиях. В состав спасательного комплекса также включены два пожарных спасательных мотоцикла, которые оборудованы снаряжением для оказания помощи населению и проведения аварийно-спасательных работ: огородительные конусы, гидравлические ножницы, аптечка и огнетушители. Предназначены они для работы при ДТП в условиях заторов, сообщает «Курская правда». Также в состав мобильного комплекса входит квадроцикл, который можно использовать для оказания помощи в зимний период.
Отмечается, что вся техника оборудована навигаторами, специальными звуковыми и световыми устройствами и станциями радиосвязи. Автомобиль, предназначенный для перевозки мобильной спасательной техники, оснащен всем необходимым для автономной работы спасательного подразделения. В нем разместилось место для отдыха личного состава, кухня и санузел. Каждый расчет состоит из трех человек.

Курским пожарным предстоит пройти специальное обучение на новой технике.

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