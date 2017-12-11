Российские спортсмены согласились участвовать в ОИ под нейтральным флагом

Российские спортсмены, выступающие в зимних видах спорта, готовы принять участие в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Об этом сообщила председатель комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.

«Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет. <…> Позиция спортсменов — большинство хотят участвовать в Олимпийских играх», –– приводит «Газета.ру» слова Великой.

11 декабря состоялось заседание комиссии ОКР, где было составлено обращение от лица российских спортсменов, в котором они объяснили свое решение.

«Мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран. Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями. <...> Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких <...> за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», — говорится в сообщении.

При этом окончательное решение об участии в соревнованиях в Пхенчхане будет принято на олимпийском собрании 12 декабря.

Также ОКР планирует обратиться к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении сборной России и допустить спортсменов выступать под флагом своей страны.

5 декабря МОК временно приостановил членство ОКР и запретил россиянам выступать на Олимпиаде под национальным флагом.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.