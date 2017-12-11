Липчанам покажут «Бумажный Новый год»

Выставка под названием «Бумажный Новый год» откроется в Липецке в музее народного и декоративно-прикладного искусства 15 декабря. Посетители смогут иначе взглянуть на этот материал и попасть в атмосферу исключительно бумажного Нового года.

На выставке представят бумажные экспонаты музея и творческие работы студентов и педагогов из Липецкого и Елецкого университетов. Это будут украшения, бумажный новогодний интерьер, маскарадные костюмы и бумажные аксессуары к ним. Работы выполнены в технике коллаж, объемная скульптура, аппликация, оригами, резьба по бумаге. Всего гостям экспозиции представят 50 бумажных арт-объектов.

Как сообщает LipetskMedia, в рамках открытия выставки гости увидят показ «Бумажной сказки», который позднее войдет в экскурсионную программу. Во время работы выставки будут проводиться творческие мастерские по работе с бумагой и изготовлению авторской бумаги своими руками. Также в день открытия выставки пройдет мастер-класс по созданию бумажного костюма педагог по костюму школы-студии МХАТ Эмилии Герц. Все гости экспозиции получат в подарок бумажное пожелание. Продлится выставка до 28 января.