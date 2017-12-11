Два человека пострадали в результате ДТП в Тверской области

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Жаровский в Тверской области, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в поселке Жаровский 10 декабря в 3:45 утра. Неизвестный водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения сбил 23-летних мужчину и женщину, которые находились на правой стороне проезжей части. После наезда на пешеходов злоумышленник скрылся, сообщают «Тверские ведомости».

В ходе проведения следственно-разыскных мероприятий были установлены транспортное средство марки ВАЗ-21093 и личность водителя, которым оказался 17-летний молодой человек. Пострадавшие в результате аварии были направлены в медицинское учреждение, где мужчина скончался от полученных травм.