Прямой эфир

Два человека пострадали в результате ДТП в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Жаровский в Тверской области, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в поселке Жаровский 10 декабря в 3:45 утра. Неизвестный водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения сбил 23-летних мужчину и женщину, которые находились на правой стороне проезжей части. После наезда на пешеходов злоумышленник скрылся, сообщают «Тверские ведомости».

В ходе проведения следственно-разыскных мероприятий были установлены транспортное средство марки ВАЗ-21093 и личность водителя, которым оказался 17-летний молодой человек. Пострадавшие в результате аварии были направлены в медицинское учреждение, где мужчина скончался от полученных травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автобус с людьми столкнулся с трактором под Клином
Два человека погибли в ДТП в Рязанской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017