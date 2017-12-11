Прямой эфир

Аэропорт Ниццы закрыт до утра 12 декабря из-за штормового ветра

0
Фото: Getty Images/Blom UK/Contributor
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный аэропорт города Ницца на юге Франции закрыт до утра 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Приморские Альпы.

«Аэропорт Ницца — Лазурный берег закрыт до 6:00 завтрашнего утра (9:00 мск)», — сказано в сообщении на странице префектуры в Twitter.

Временное закрытие связано с метеорологическими условиями — в регионе объявлен повышенный, оранжевый уровень тревоги из-за штормовых ветров и ливней, а также низкой облачности, что ставит безопасность полетов в данном районе под угрозу. Местные власти призывают жителей по возможности не выходить на открытую местность, не приближаться к морскому побережью и плотно закрыть все окна и ставни в домах.

Аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов с середины дня 11 декабря.

Ранее портал iz.ru сообщал о закрытии горнолыжных курортов в Словакии из-за прошедшего в ночь на 11 декабря урагана. Ожидается, что разгул стихии продолжится и 12 декабря.

10 декабря на Португалию обрушилась буря «Анна» — стихией были разрушены здания, вызваны затопления, оползни и обрушения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Калифорнии направили предупреждения о пожарах 12 млн жителей
«Интересный» санузел удивил пассажиров аэропорта в Ростове-на-Дону

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017