Аэропорт Ниццы закрыт до утра 12 декабря из-за штормового ветра

Международный аэропорт города Ницца на юге Франции закрыт до утра 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Приморские Альпы.

«Аэропорт Ницца — Лазурный берег закрыт до 6:00 завтрашнего утра (9:00 мск)», — сказано в сообщении на странице префектуры в Twitter.

Временное закрытие связано с метеорологическими условиями — в регионе объявлен повышенный, оранжевый уровень тревоги из-за штормовых ветров и ливней, а также низкой облачности, что ставит безопасность полетов в данном районе под угрозу. Местные власти призывают жителей по возможности не выходить на открытую местность, не приближаться к морскому побережью и плотно закрыть все окна и ставни в домах.

Аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов с середины дня 11 декабря.

Ранее портал iz.ru сообщал о закрытии горнолыжных курортов в Словакии из-за прошедшего в ночь на 11 декабря урагана. Ожидается, что разгул стихии продолжится и 12 декабря.

10 декабря на Португалию обрушилась буря «Анна» — стихией были разрушены здания, вызваны затопления, оползни и обрушения.