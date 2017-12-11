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Юный житель Феодосии похитил рыцарский шлем из городского музея

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Местный юноша подозревается в похищении реконструированного рыцарского шлема из городского музея Феодосии, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По информации следствия, неизвестный открыто совершил хищение копии шлема воина-тамплиера с территории городского музея. В результате его действий учреждению был нанесен ущерб на сумму около 9,5 тыс. рублей, сообщает ИА «Крыминформ».

Работники музея описали злоумышленника как молодого человека возрастом около 15–17 лет. Сотрудники полиции начали оперативно-разыскные мероприятия, а также опрос возможных свидетелей. Шлем вернул местный житель, который случайно нашел его в одном из заброшенных зданий, однако расследование не прекратилось.

В результате следователи смогли установить личность похитителя, которым оказался ранее судимый 17-летний местный житель, обучающийся в одном из крымских техникумов. По факту открытого хищения чужого имущества (грабежа) было возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

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