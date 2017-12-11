Псковские синоптики предупредили о гололедице на дорогах

Гололедица ожидается на дорогах в некоторых районах Псковской области, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по области со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей о гололедице, которая может образоваться в ночное время 12 декабря. Также ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Псковское агентство информации.

Температура воздуха по Псковской области оставить от минус пяти градусов до нуля в ночное время и до пяти градусов тепла в дневное. Атмосферное давление ожидается ниже нормы, а ветер — южный порывами до 12 м/с.