Родченкову заочно предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ

Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории и главному информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Информацию об этом распространили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 3 ст. 234 УК РФ», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Данная статья предусматривает ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой.

3 декабря российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова используют в качестве инструмента против РФ.

28 ноября портал iz.ru сообщил, что в главном следственном управлении СК РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении Родченкова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. В СК предполагают, что при наличии удаленного доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года фигуранты дела могли их изменять «с целью создания ложных доказательств». Следствие готово представить WADA и МОКу доказательства таких манипуляций.