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Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
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Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала заявление от лица российских спортсменов, выступающих в зимних видах спорта, в котором говорится об их намерении участвовать в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Текст заявления приводится на сайте ОКР.

Заседание комиссии спортсменов состоялось в понедельник, 11 декабря. При этом окончательное решение об участии в ОИ-2018 будет приниматься на олимпийском собрании 12 декабря.

В заявлении спортсменов говорится, что, несмотря на отстранение сборной России от соревнований Международным олимпийским комитетом (МОК), спортсмены поедут на Игры, чтобы «выступать за свою родину, родных и болельщиков».

«Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран. Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями. <...> Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких <...> за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», — отмечается в сообщении.


Также ОКР планирует обратиться к президенту МОКа Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении и допустить спортсменов выступать под флагом своей страны.

7 декабря президент России Владимир Путин поддержал спортсменов и призвал не бойкотировать Игры.

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