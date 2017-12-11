Картины Дали, Шагала, Матисса и Пикассо привезут в Калининград

Подлинные картины всемирно известных художников станут экспонатами выставки графики «Шедевры мастеров Парижской школы», которая откроется 14 декабря в Музее изобразительных искусств Калининграда. В коллекции представят около 90 работ Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Жоана Миро и Михаила Шемякина, чьи имена связывает Париж — столица искусств XX века, объединившая несколько поколений художников, стремившихся к свободному поиску, творческому развитию и экспериментам.

Как сообщает «Калининград.Ru», экспозиция будет представлена одним из известных петербургских коллекционеров Марком Башмаковым из PS Gallery. Выставка будет доступна для всех желающих до 25 февраля 2018 года. Вход платный.

Ранее сообщалось, что полотно итальянского художника Караваджо «Юноша с лютней» было представлено в петербургском Эрмитаже. Одновременно с показом картины открылась выставка, приуроченная к завершению реставрационных работ. Полотно является единственным произведением прославленного итальянского мастера в России. Оно находилось на реставрации с мая 2015 года.