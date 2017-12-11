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Заготовка льда для ледовых городков стартовала в Уфе

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Работы по заготовке льда для ледовых городков стартовали на озере Мельничное в Орджоникидзевском районе города Уфы.

Для заготовки брусков выбирается место с чистой водой в водоеме, необходимой глубиной замерзания и отсутствием течения. Озеро Мельничное отвечает всем этим требованиям и уже несколько лет используется для создания ледовых городков. К заготавливаемым блокам также предъявляют серьезные требования, такие как масса, габариты и объем, сообщает ИА «Башинформ».

Минимальная толщина льда составляет 20 см. Выбрав место, где лед уже достиг необходимой толщины, специалисты выполняют разметку для будущего бруска, а затем вырезают с помощью специального инструмента. Затем лед доставляют к месту строительства городка, которые традиционно открываются в Уфе в последнюю неделю декабря.

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