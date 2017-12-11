Сборщика мебели IKEA в Москве подозревают в изнасиловании мальчика

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении действий насильственного характера в отношении 11-летнего ребенка. В педофилии сборщика мебели магазина IKEA обвинила мать пострадавшего мальчика.

Мужчина по имени Олег попросил хозяйку дома во время сборки мебели сходить в магазин за дополнительными деталями, которых якобы не хватало, передает РЕН ТВ. Пока матери не было дома, он надругался над ребенком.

Насильник запугал ребенка, чтобы тот ничего не сообщал родителям, пишет «Ридус». Однако через несколько дней мальчик всё же сообщил о произошедшем матери, после чего та немедленно обратилась в полицию.

Правоохранительные органы задержали мужчину. У него в планшете обнаружили несколько откровенных переписок с несовершеннолетними. По версии следствия, от действий насильника могли пострадать десятки детей — маньяк мог действовать по отработанной схеме: отправлять взрослых в магазин, оставаясь один на один с несовершеннолетними.

Выяснилось, что ранее мужчина был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера». В случае признания вины ему грозит пожизненное заключение.