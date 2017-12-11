Охотники заблудились в лесу под Сыктывкаром

Двое охотников заблудились в лесу под Сыктывкаром в субботу, 9 декабря, сообщила пресс-служба учреждения «СПАС-Коми» Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Двое охотников 1962 и 1977 годов рождения не смогли самостоятельно выбраться из леса в результате того, что у них сломался снегоход. На помощь к ним выдвинулся аварийно-спасательный отряд, сообщает ИА «Комиинформ».

Сотрудники спасательной службы около 3,5 часа проводили поисковую операцию. Мужчин удалось разыскать недалеко от местечка Соколовка в районе 17:45. Предположительно, медицинская помощь им не понадобилась.