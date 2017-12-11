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Трамп опроверг сообщения о ежедневном просмотре ТВ

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он регулярно смотрит телевизор по много часов в день. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Еще одна ложная статья, на этот раз от терпящей крах газеты The New York Times, что я смотрю телевидение 4–8 часов в день — ложь! Более того, я редко смотрю, если вообще смотрю, телеканалы CNN и MSNBC, которые я считаю фейковыми новостями. Я никогда не смотрю (передачу на CNN) Дона Лемона, которого я однажды назвал «самым глупым человеком на телевидении»! Плохая журналистская работа», — написал американский лидер в Twitter.

Ранее подобная информация была опубликована газетой The New York Times. При этом похожая статья уже появлялась на страницах издания несколько месяцев назад — тогда сообщалось, что глава государства постоянно смотрит телевизор, сидя в своих жилых комнатах в Белом доме в халате.

Как писал портал iz.ru, 11 декабря Трамп заявил, что американские «фейковые» СМИ вышли из-под контроля и вредят репутации страны, а для самих журналистов «корректная подача информации ничего не значит». 

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