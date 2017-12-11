Трамп опроверг сообщения о ежедневном просмотре ТВ

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он регулярно смотрит телевизор по много часов в день. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Еще одна ложная статья, на этот раз от терпящей крах газеты The New York Times, что я смотрю телевидение 4–8 часов в день — ложь! Более того, я редко смотрю, если вообще смотрю, телеканалы CNN и MSNBC, которые я считаю фейковыми новостями. Я никогда не смотрю (передачу на CNN) Дона Лемона, которого я однажды назвал «самым глупым человеком на телевидении»! Плохая журналистская работа», — написал американский лидер в Twitter.

Another false story, this time in the Failing @nytimes, that I watch 4-8 hours of television a day - Wrong! Also, I seldom, if ever, watch CNN or MSNBC, both of which I consider Fake News. I never watch Don Lemon, who I once called the “dumbest man on television!” Bad Reporting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 декабря 2017 г.

Ранее подобная информация была опубликована газетой The New York Times. При этом похожая статья уже появлялась на страницах издания несколько месяцев назад — тогда сообщалось, что глава государства постоянно смотрит телевизор, сидя в своих жилых комнатах в Белом доме в халате.

Как писал портал iz.ru, 11 декабря Трамп заявил, что американские «фейковые» СМИ вышли из-под контроля и вредят репутации страны, а для самих журналистов «корректная подача информации ничего не значит».