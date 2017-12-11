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Около 900 млн рублей выделено на комфортное жилье в Воронежской области

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Около 900 млн рублей выделено правительством области на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в Воронежской области. Об этом в ходе 26-го заседания регионального парламента заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Натесов.

По его словам, по сравнению с прошлым годом сумма из бюджета региона, выделяемая на данные нужды, выросла в 1,5 раза и составила 895,5 млн рублей. Средства пойдут на стимулирование производства стройматериалов региональными предприятиями, развитие сельских территорий, а также на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, инвалидов, молодых семей, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, а также господдержку ипотечных заемщиков, сообщает ИА «Абирег».

Кроме того, Владимир Натесов отметил, что в рамках госпрограммы региона по развитию аграрной сферы для граждан, проживающих в сельской местности, предусмотрены средства в размере 46,2 млн рублей на улучшение жилищных условий. В категорию тех, кто попадет под программу, войдут молодые семьи и молодые специалисты, которые проживают и работают в селе.

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