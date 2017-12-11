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Медучреждения Удмуртии получили новые автомобили скорой помощи

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Медучреждения Удмуртии получили 22 новых автомобиля скорой помощи, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Новые реанимобили будут переданы в медучреждения Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, а также в больницы Можгинского, Балезинского, Вавожского, Граховского, Игринского, Киясовского, Сюмсинского и Увинского районов. На закупку новых автомобилей было затрачено порядка 75 млн рублей. Средства на эти цели направили из регионального бюджета.

Ожидается, что до конца года для региона закупят еще 38 автомобилей, приобретенных за счет федеральных средств. С учетом поставок техники 2017 года республиканский парк автомобилей скорой помощи будет обновлен к уровню 2015 года на 70%, передает ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что автомобили скорой помощи также получат медучреждения Челябинской, Тверской, Новгородской и Брянской областей.

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