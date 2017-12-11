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Колобков выступил за участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх 2018 года, чтобы «доказывать свою правоту». Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Я лично считаю, что ехать надо, нельзя бойкотировать. Надо доказывать свою правоту на спортивных площадках», — заявил Колобков в программе «Познер» на «Первом канале».

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), что повлекло запрет россиянам выступать на Олимпиаде под национальным флагом. Ранее МОК обвинил РФ в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. Атлеты будут выступать на предстоящих Играх в статусе «олимпиец из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

«Мы сразу восприняли проблемы с допингом серьезно, были приняты меры, было возбуждено уголовное дело, мы договорились о реформировании РУСАДА [Российского антидопингового агентства], были заменены главы как минимум трех федераций», — цитирует Колобкова агентство ТАСС.

Министр добавил, что в РФ «никогда не отрицали, что проблемы есть», и на данный момент «приступили к реформированию».

Ранее 11 декабря глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая заявила, что большинство россиян готовы участвовать в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, под флагом МОКа. Также комиссия намерена обратиться к президенту Олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении российской сборной от Игр. 

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