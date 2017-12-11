В топе радиоэлектронной промышленности

За счет эффективных мер господдержки высокотехнологичного бизнеса ожидается увеличение числа зарегистрированных в городе предприятий и объемов выпускаемой продукции. Об этом рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (ДНПиП) Алексей Фурсин на отраслевом совещании с представителями радиоэлектронной промышленности города в Цифровом деловом пространстве (ЦДП).

Правительство Москвы активно поддерживает инновационные компании в области радиоэлектронной промышленности. Благодаря этому отрасль в столице активно развивается по самым востребованным на правлениям. Так, доля Москвы в общероссийских объемах производства электронных микросхем за девять месяцев достигла 98,1%. Алексей Фурсин отметил, что в сфере производства продукции гражданского и двойного назначения свою деятельность в мегаполисе осуществляет более 250 крупных, средних и малых высокотехнологичных организаций.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Олег Брянда отметил, что московские компании формируют самую большую долю рабочих мест в российской радиоэлектронной индустрии — одна пятая часть от всех занятых в отрасли работников. — Мы посчитали, что нецелесообразно догонять наших зарубежных конкурентов в таких направлениях, как производство бытовой техники. Мы поддерживаем предприятия, которые занимаются проектами в сфере интеллектуальных систем и НИОКР, — рассказал Олег Брянда. Тем не менее в стране все еще остаются некоторые проблемы, требующие комплексных решений. Так, на федеральном уровне стоит задачаувеличить количество предприятий, занятых в гражданском секторе. — Во всем, что касается выпуска радиоэлектронной продукции военного назначения, российские компании остаются весьма конку рентными, а по некоторым направлениям занимают лидирующие позиции. Однако в гражданском секторе нам есть еще куда развиваться, — отметил Олег Брянда, подчеркнув, что Москва в этом вопросе будет играть ключевую роль. Так, из 61 минпромторговского проекта, направленного на импортозамещение, 48 реализуется на территории столицы. И действительно, предприятия региона продолжают показывать положительную динамику по многим гражданским направлениям.

Так, в январе–сентябре 2017 года было произведено 500 тыс. полупроводниковых приборов и их частей — это 7% роста к девяти первым месяцам 2016 года. В категории товаров «схемы интегральные электронные» рост составил 57,6% к январю–сентябрю 2016 года, достигнув уровня в 737,1 млн выпущенных изделий. — Московскими предприятиями в январе–сентябре этого года было про изведено оборудования на сумму 5,1 млрд рублей. Это 29,5% роста к январю–сентябрю 2016 года, — заявил Алексей Фурсин. Он подчеркнул, что доля Москвы в общероссийских объемах производства в этой области составляет 20,4%. Прирост показателей отмечен и в сфере производства коммуникационного оборудования.

По официальным данным, в январе–сентябре 2017 года в Москве было произведено товаров в этой категории на сумму около 3,3 млрд рублей — это годовое увеличение объемов более чем на 27%. — Рассчитываем на то, что благо даря развитию современной инфра структуры и мерам поддержки наши компании смогут и в следующем году показать самые высокие результаты по России по выпуску радиоэлектронной продукции, — отметил Алексей Фурсин. Уже сейчас технологичные компании могут выбрать на территории столичного региона подходящую для себя площадку для работы из целого ряда профильных технопарков. Их возможности позволяют организовать полный цикл поддержки пред приятий: от идеи до коммерциализации конкурентоспособной продукции, технологий и услуг. 69 московских компаний сферы радиоэлектроники уже активно пользуются этими возможностями. Для инновационных компаний, ориентированных на экспорт, под эгидой ДНПиП действует программа конгрессно-выставочной поддержки «Сделано в Москве». Правительство города берет на себя организацию и продвижение коллективного стен да столичных производителей под брендом Made in Moscow и субсидирует 50% стоимости их участия в российских выставках и 80% — в зарубежных, подытожил Алексей Фурсин.