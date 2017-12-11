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Власти Краснодара решили не строить новую развязку

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Власти Краснодара отказались от планов про строительству развязки на Старокубанском кольце. На проект уже потратили 500 млн рублей. Объект признан дорогостоящим и неэффективным. По словам главы города Евгения Первышова, принято решение разгрузить дороги другими способами. Для этого проведут анализ движения транспорта с привлечением экспертов федерального уровня.  

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, администрация намерена запускать только те мероприятия и проекты, которые имеют максимальный эффект для Краснодара. По данным ГИБДД, в город ежедневно въезжают 150 тыс. автомобилей. Серьезные проблемы зафиксированы на Ростовском шоссе и Зиповском кольце. 

Идея построить дорожную развязку на Старокубанском кольце для разделения транспортных потоков и ликвидации постоянных дорожных заторов, появилась еще в 2006 году. Согласно проекту, разработанному в 2013 году, стоимость строительства оценивалась в 6,5 млрд рублей. 

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