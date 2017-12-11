Полтавченко предложил кандидатуру на пост вице-губернатора по Арктике

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил законодательному собранию города согласовать кандидатуру Михаила Кучерявого на пост вице-губернатора по Арктике. Голосование по предложенной Полтавченко кандидатуре состоится 13 декабря.

Ранее стало известно, что в составе правительства Северной столицы формируется подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением Арктики. Генерал-лейтенанту Кучерявому доверят, таким образом, вопросы экологической безопасности, окружающей среды и развития Арктики, сообщает телеканал «78».

5 декабря, сообщал портал iz.ru, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил награды «Инвестор года».