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Полтавченко предложил кандидатуру на пост вице-губернатора по Арктике

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил законодательному собранию города согласовать кандидатуру Михаила Кучерявого на пост вице-губернатора по Арктике. Голосование по предложенной Полтавченко кандидатуре состоится 13 декабря.

Ранее стало известно, что в составе правительства Северной столицы формируется подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением Арктики. Генерал-лейтенанту Кучерявому доверят, таким образом, вопросы экологической безопасности, окружающей среды и развития Арктики, сообщает  телеканал «78».

5 декабря, сообщал портал iz.ru, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил награды «Инвестор года».

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