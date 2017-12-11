Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Движение транспорта на трассе М-5 под Челябинском восстановлено

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области после массового ДТП восстановлено, сообщила пресс-секретарь Управления федеральных автодорог «Южный Урал» Татьяна Денисова.

«Возможно, скорость будет низкой до момента стабилизации движения скопившегося транспорта. Еще одна фура эвакуируется», — приводит слова Денисовой ИА «Урал-пресс-информ».

Как сообщал портал iz.ru, движение большегрузов на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области было ограничено в связи с отказом тормозной системы у одной из грузовых машин. В результате на 1642-м км трассы произошло столкновение семи грузовиков.

Согласно данным пресс-службы УГИБДД по Челябинской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 14 ДТП, в результате которых 20 человек получили ранения. Три ДТП в условиях снегопада произошло в Чебаркульском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение автобусов на трассе Ревда–Курган ограничено из-за непогоды
Движение грузовиков ограничили в Самарской области из-за непогоды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017