Движение транспорта на трассе М-5 под Челябинском восстановлено

Движение транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области после массового ДТП восстановлено, сообщила пресс-секретарь Управления федеральных автодорог «Южный Урал» Татьяна Денисова.

«Возможно, скорость будет низкой до момента стабилизации движения скопившегося транспорта. Еще одна фура эвакуируется», — приводит слова Денисовой ИА «Урал-пресс-информ».

Как сообщал портал iz.ru, движение большегрузов на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области было ограничено в связи с отказом тормозной системы у одной из грузовых машин. В результате на 1642-м км трассы произошло столкновение семи грузовиков.

Согласно данным пресс-службы УГИБДД по Челябинской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 14 ДТП, в результате которых 20 человек получили ранения. Три ДТП в условиях снегопада произошло в Чебаркульском районе.