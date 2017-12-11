Парковки на 7 тыс. машиномест будут работать в Москве на ЧМ-2018

Перехватывающие парковки на 7 тыс. машиномест будут работать в Москве во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

По его словам, все службы будут работать слаженно, «как единый механизм». Для этого производятся расчеты различных вариантов движения, включая пешеходные потоки. Поляков добавил, что в случае необходимости будет перекрываться центр Москвы. Также парковочные места будут организованы вдоль Фрунзенской набережной, сообщает телерадиокомпания «Мир» со ссылкой на «Интерфакс».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее столичные власти заявили о готовности инфраструктуры города к проведению ЧМ-2018.